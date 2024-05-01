農業部林業及自然保育署2015年起透過自動相機監測野生動物，入鏡最多的前3名物種為山羌、獼猴、鼬獾，而從保育類野生動物調整為一般類野生動物的山羌、台灣獼猴、白鼻心，8年來族群狀態良好，屬於保育類野生動物的台灣黑熊、台灣水鹿，族群豐富度更是逐年上升。

林業保育署2015年起在所屬國有林地區，透過紅外線自動相機長期監測野生動物，近年委託大學、中央研究院在不同海拔區域增設相機，目前已有387處監測樣點，能長期監測中、大型野生哺乳動物的族群變動情形，8年來攝得48萬餘張野生動物照片，可反映各物種相對豐富度。

8年來已拍攝約48萬張有效相片，林業保育署統計，入鏡最多的前10名依序為山羌、獼猴、鼬獾、松鼠、白鼻心、食蟹獴、水鹿、野山羊、野豬、麝香貓，但因自動相機拍的是在地面活動動物，獼猴與松鼠相對豐富度會被低估。

林業保育署表示，野生動物相對豐富度和其趨勢的長期變化，是保育決策重要參考，舉例而言，例如2019年依野生動物資源評估，將山羌、台灣獼猴、白鼻心從保育類野生動物調整為一般類。

即使曾有民眾擔憂這些物種恐遭過度獵捕需要保護，但林業保育署指出，山羌OI值（相對頻度）已從2019年19.4，到2022年增長至31.4，台灣獼猴OI值也從3.85增長至5.43，白鼻心OI值從1.26增長至1.33，顯示3種動物的族群狀況良好。

林業保育署還提到，屬於保育類野生動物的台灣水鹿，是原住民的傳統狩獵物種之一，OI值從2015年0.61增長至2022年的1.79，族群豐富度逐年上升。過去水鹿多分布在中央山脈的高海拔地區，近年來逐漸下擴，在海拔1000至2000公尺範圍的族群豐富度增加趨勢最為明顯，且持續往低海拔山區接近，監測相機拍攝到的最低分布紀錄是海拔135公尺的高雄市杉林區。

林業保育署表示，台灣黑熊被拍攝到的紀錄也越來越多，族群豐富度OI值逐年上升，更多次拍攝到小熊或母熊攜帶仔熊的照片，不僅代表族群分布範圍變廣，也顯示其繁殖狀況良好。

林業保育署宣布，今年起將再大幅增設自動相機點位，使野生動物的長期監測從國有林地區擴大到全台淺山丘陵與平原地區，以掌握全國更多野生動物族群變動趨勢，以制訂更精準野生動物經營管理政策。