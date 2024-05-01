坊間常有看A片的男生容易不舉的說法，不過，泌尿科醫師程威銘指出，研究顯示，男生看A片的影響相對比較中性，反而是女生如果有看A片的習慣，可以讓她在性行為的過程中，比較能夠被激發性慾，因此「影響比較大的是女生。」

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘在臉書粉專PO文指出，看A片不見得是壞事，有研究顯示，男生看A片的影響可能是比較中性的，但是對女生而言，如果妳有看A片的習慣，有可能反而對性生活是有幫助的。

程威銘表示，因為女生比較需要情境、幻想等等的狀況，所以如果女生平常就有在看A片，研究顯示是有幫助於她的性生活，讓她在性行為的過程當中，比較能夠被激發性慾，比較能夠進入狀況。

程威銘表示，研究者同時提到女生如果看A片，通常也會比較會去買一些玩具，做一些自慰或是刺激的狀況，因此搞不清楚到底是因她比較常看A片，還是說她也比較常有自慰的行為，讓她比較容易在實際性行為中，獲得愉悅跟滿足。

程威銘表示，簡單來講，常看A片對男性性功能的影響，比較偏中性，但是對女生來講，看A片可能反而是有正面的影響，且若伴侶之間可以一起看、一起討論的話，其實看A片可能反而是一個助力。