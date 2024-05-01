初代網紅、知名部落客貴婦奈奈，5年前因男友黃博健所開的診所涉及吸金案，導致她被傳捲款10億後人間蒸發。今年3月週刊直擊她在加拿大現蹤，今(1日)最新的進展是黃男父母表態要回台配合調查。而貴婦奈奈當時離開台灣時和家人名下的5間房產被法拍，其中一位買家等了3年後賣出，一來一往賺進超過300萬。

據節目《好宅敲敲門》報導，貴婦奈奈當年離開台灣後，和家人名下的5間房產一一遭到法拍，其中一戶位於內湖，屋齡約15年，2020年7月由吳姓自然人以3271萬標得，2023年9月吳姓自然人脫手該房產，最後轉賣價為3594萬，獲利323萬，漲幅超過10%。

貴婦奈奈先前因伴侶捲入吸金案人間蒸發。（圖／中時資料照）

今年3月《鏡週刊》爆料在加拿大多倫多發現貴婦奈奈，她少了過去知名部落客的光鮮亮麗，全身包緊緊，被記者搭訕認出後，貴婦奈奈第一時間嚇到臉色發白，在記者表明來意後才願意受訪，承認近年靠打零工維生，全家住在地下室，她也澄清和男友沒有帶鉅額錢財逃出台灣。

貴婦奈奈受訪喊冤，表示不知情吸金案。（圖／中時資料照）

貴婦奈奈在專訪中澄清，黃先生只是她的男友，兩人並未結婚，傳聞兩人無法結婚是因為黃男母親反對，認為兩人是姐弟戀、加上相差6歲不吉利，才拒絕讓兒子與貴婦奈奈結婚。對於貴婦奈奈再次重出新聞版面，「矽谷美味人妻」透露貴婦奈奈曾對她身家調查，開口就是千萬，讓她沒再跟對方聯繫；另一位網紅陳沂則說，當時自己還是不出名的小主持人時有遇過貴婦奈奈，對她的印象就是態度愛理不理，但跟廠商很熱絡。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。