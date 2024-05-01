鋒面通過帶來連日降雨，成了各地水庫水情大補丸，桃園市石門水庫蓄水率今早已回升至28.7％，新竹寶山加寶二水庫系統今蓄水率也已回升至39％，目前3處入流量高於出流量，水位仍會上升，水利署北區水資源分署預估石門水庫蓄水率可回升至30％以上，寶二水庫系統蓄水率可回升至40％以上。

北水分署預估新竹寶二水庫系統蓄水率有望回升破40％。（北水分署提供／蔡明亘桃園傳真）

北水分署指出，自4月30日上午7時迄今早7時，石門水庫降雨合計32.6毫米，預估可為水庫增加750萬噸水量，中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況；寶山加寶二水庫降雨合計51.6毫米，預估可為2水庫增加約260噸水量。

石門水庫今日7時水位為222.11公尺，蓄水量為5883萬噸，蓄水率已回升至28.7％，累計自4月30日至今日淨蓄水量增加146萬噸（入流量扣除供水使用量），水位上升約44公分；寶山加寶二水庫系統今日7時蓄水量約1419萬噸，蓄水率已回升至39％，累計自4月30日至今日淨蓄水量增加63萬噸，蓄水率增加1.8％。

北水分署表示，目前石門、寶山及寶二水庫入流量仍高於出流量，水庫水位仍會上升。另因昨日有降雨，農田經雨水充分供應已滿足，故經協商今日仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水蓄存在水庫以增加蓄水量。

北水分署提到，依氣象資料分析顯示，今年第一波梅雨預計今天可能帶來雨量，預估石門水庫蓄水率可回升至30％以上，寶二水庫系統蓄水率可回升至40％以上，分署將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水，並視氣候條件機動實施人工增雨。