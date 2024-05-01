目前里幹事業外事務變多，除了疫情期間配合防疫工作、登革熱配合防治工作，現在還要配合辦理微型保險業務，以及承接工務局委託查勘冷氣機鐵架安全結構等業外工作，高雄市議員李雅靜進行質詢時表示，這些業外工作，都需具備專業知識，例如，微型保險涉及到保險專業、冷氣機鐵架，涉及到專業的結構安全，而且工務局更過份，明明有預算委外處理，卻把工作丟給里幹事，她要求民政局長必須硬起來捍衛里幹事的工作權，別讓里幹事成為「血汗公務員」！

李雅靜提出，據暸解，里幹事除了配合里長處理里內庶務之外，疫情期間配合防疫工作、登革熱配合防治工作，現在還要配合辦理微型保險業務，以及承接工務局委託查勘冷氣機鐵架安全結構等業外工作，而這些業外事務都須具備專業知識及技能，里幹事頓時成了血汗勞工。

「邁市府第一任緊緊緊，第二任拖拖拖！」李雅靜也表示，工務局一份會勘紀錄竟然拖延2個半月才出爐，整體工作隨著延遲，尤其涉及到市民安全的工作，一刻也不能等，她要求研考會必須落實公文管考機制，把各局處鬆掉的螺絲重新拴緊。

最近食安問題不斷延燒，李雅靜也提出「消保官應主動協助消費者」，她表示，最近食安問題陸續浮現，高雄在上週更發生人數高達50人的食物中毒事件，食安問題除了衛生局介入調查之外，更重要的是善後問題，尤其在受害者最需要關懷的時候，我要求消保官應主動出擊關懷受害者，並提高必要的協助，例如，協助受害者進行求償、提供專業的諮詢等。