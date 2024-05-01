北京市住建委4月30日發佈《關於優化調整本市住房限購政策的通知》，提出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許已擁有住房達到限購套數的居民家庭，到五環外新購一套住房。這也意味著，北京從2011年起執行了13年的住房限購政策出現首次調整。

對此，中原地產首席分析師張大偉表示，北京市這次政策力道非常大，是最近半年來北京第8次寬鬆政策，相當於給了所有符合限購的人再一次購房資格。

據中原地產研究院統計，北京大約80％的新建商品房房源成交目前集中在五環外，當下新建商品房住宅庫存81.4％在五環外，二手房大約70％房源在五環外。張大偉說「此次政策利多在北京郊區物業，特別是改善型物業。限購鬆綁後，有望拉動這些區域市場成交量。」

據《證券時報》引述該《通知》提出，從5月1日起，在執行現有住房限購政策的基礎上，允許符合條件的居民家庭（含夫妻雙方及未成年子女，下同）或成年單身人士，在五環外新購買1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）。

第一是北京市戶籍居民家庭（含駐京部隊現役軍人和現役武警家庭、持有有效《北京市工作居住證》的家庭），已在京擁有2套住房的；二是北京市戶籍成年單身人士，已在京擁有1套住房的。

第三是連續5年（含）以上在北京市繳納社會保險或個人所得稅的非本市戶籍居民家庭或成年單身人士，已在京擁有1套住房的。

其中，新購買商品住房位於通州區（不含台湖、馬駒橋地區）的居民家庭或成年單身人士，還須為通州區戶籍，或與在通州區註冊或經營的企業、疏解搬遷至通州區的黨政機關、企事業單位存在勞動關係。