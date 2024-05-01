部落客貴婦奈奈（蘇陳端）和男伴黃博健以及其名醫父黃立雄，2018年涉嫌捲10億潛逃至海外，遭調查局通緝至今。貴婦奈奈3月突低調現身加拿大，受訪喊苦。據悉，黃博健父母主動聯繫調查局，願意返台接受調查。而黃立雄過去被列為「欠稅大戶」，檢舉獎金最高100萬。

黃立雄夫妻在逃亡逾6年後，日前以他們遭黑幫赴加國討債為由，聯繫法務部調查局，表示願回台接受調查。目前調查局已由駐加國法務祕書與加國協調遣返事宜，近日將派員帶黃立雄夫妻回國調查，其中黃立雄將解送台北地檢署歸案。不過，貴婦奈奈和黃博健、杏立博全醫美診所會計黃千芳3人目前未向調查局聯繫返國事宜。

貴婦奈奈早年靠經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」成名， 2011年她與男伴黃博健成立杏立博全醫美診所，生意一度蒸蒸日上，未料2018年11月突惡性倒閉，涉嫌捲款10億元潛逃加拿大。

黃立雄涉嫌詐欺被通緝，同時也是欠稅大戶。（ 摘自調查局官網）

黃立雄則於2017年11月13日就搭機逃至多倫多，台大因他失聯未到診，予以停職。值得注意的是，黃立雄當時是婦產科名醫，卻積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，甚至欠繳個人健保費、違反醫療法的罰鍰，總計欠款高達7130萬9322元，其中光是積欠107年度的綜合所得稅，就高達3408萬元，另罰鍰3131萬元。

國稅局要向黃立雄追稅時，發現對方早就潛逃出境，事後將黃立雄移請行政執行署士林分署追討，士林分署因黃立雄欠稅逾7000萬，列為「欠稅大戶」，但清查黃立雄名下財產時發現在台資產不多。

士林分署依據《獎勵檢舉作業要點》規定，發布獎勵檢舉公告，只要民眾提供黃立雄的確實行蹤，獎金3萬元；檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高有100萬元。另外，調查局將貴婦奈奈、黃博健、黃立雄列為「追緝外逃要犯」，祭出檢舉獎金，只要能緝獲1人歸案，獎金25萬元。