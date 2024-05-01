日本27歲AV女優吉川蓮民（吉川はすみん）去年出道，如今被日媒起底曾是自衛官，在自衛隊所屬醫院擔任護理人員。但之前因辭去公職，必須償還國家400萬日幣學費，迫於無奈只能下海當泡泡浴小姐賺錢還債。

根據日媒《集英社》報導，吉川蓮民當初以第一名成績考上防衛醫科大學護理學科，畢業後到自衛隊所屬醫院任職。不過她先是不適應新環境失眠，接下來又因為新冠疫情爆發，身兼數職的她壓力過大，罹患憂鬱症；沒想到轉換部門後，竟遭同事職場霸凌，讓她下定決心辭去職務。只是就讀的大學規定，倘若畢業6年內離開自衛隊，需要繳回400萬日幣（約台幣82萬台幣）的學費。因為僅在自衛隊工作3年，必須在辭職的下個月全額繳清，否則高達14.5％的年息不是筆小數目。

吉川蓮民去年參選區議員，創立「自由下一代黨」。（圖／吉川はすみんタブーなき看護師＆保健師 推特）

當時身為公務員，不得從事副業，為了快速賺取現金，她偷偷下海做泡泡浴小姐，當性服務工作者一年，才終於還清了400萬學費。卸下公務員身分後，她進行鼻子微整形手術，走在路上被相中，事後才得知對方是知名AV女優公司的星探，也成為她踏入AV界的契機。

吉川蓮民為了還清400萬日幣學費，曾下海當泡泡浴小姐還債。（圖／吉川はすみんタブーなき看護師＆保健師 推特）

除了拍攝AV之外，吉川蓮民也有著進軍政壇的理想，她去年參選區議員，不僅創立「自由下一代黨」，還積極參與推動「AV演出被害防止救濟法」修法，主要是擔憂AV產業可能消失，才決定站出來為女優們發聲。