內政部長林右昌日前到刑事局開箱一日特勤的挑戰影片。林右昌除了親自穿上除暴特勤隊全套逾20公斤的防護裝備，也跟著教官學習破門技術、戰術攻堅等專業技能，在一連串的高強度訓練中，林右昌實境參與特勤隊員平時出勤的辛勞與危險。

刑事局除暴特勤隊主要負責掃黑、打詐、緝毒、肅槍等任務，近年來透過新採購的各項新式裝備，以及平時嚴格要求的體技能訓練，參與國內大大小小攻堅場合，成功打擊犯罪集團，是我國經驗最豐富的特殊任務警力之一。

繼「木曜4超玩」 邰哥與坤達的挑戰後，林右昌開箱除暴特勤隊的精銳裝備，包括近年新採購的MK18突擊步槍及戰術盾牌等，並親自參加一日訓練，全副武裝跑步後用破門器捶打20下輪胎等，藉由親自參與帶大家看見一場成功的執法行動，背後需要多少專業細節與訓練付出。

林右昌還加入特勤隊的攻堅行列，跟著幹員一起在大樓中逐層搜索，模擬過程中遭受歹徒開槍還擊，最終在特勤隊火力壓制下，順利完成搶救任務。雖然只是模擬訓練，林右昌仍感受到強烈的執法壓力，對特勤人員平時冒險犯難的付出表達敬佩。

林右昌在訓練後表示，這不僅是體能的挑戰，也是精神的淬鍊，模擬攻堅時，已經相當高壓緊張，因此對警案工作由衷敬佩，將持續完善執法設備與福利待遇，做警察的堅強後盾，並向守護治安的全國警察同仁致敬。