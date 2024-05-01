螳臂擋車高雄版！男肉身擋輕軌測「帝王條款」列車猛鳴笛「不動如山」

有事嗎？高雄有民眾昨（4月30日）於三民區大順二路與建功路口輕軌上，直擊一名黑衣男站在行人穿越道上，阻擋輕軌通過，現場喇叭聲四起，全程約1分半鐘，誇張畫面在網上瘋傳。對此，轄區三民二分局表示，此舉已違反道路交通管理處罰條例可處新台幣500元，並通知男子到案說明，全案朝公共危險罪偵辦。

有民眾在臉書社團分享一段影片，並貼文寫下「倒個垃圾看到，有人跟輕軌測試帝王條款」，畫面中，一名身穿著黑衣的平頭男子擋在輕軌前，輕軌駕駛見狀不斷鳴按喇叭提醒，男子卻不動如山，完全不禮讓，時間長達1分半鐘，才越過軌道離開，行徑相當誇張。

警方調查，事發於4月30日晚間9時21分許，在三民區大順二路與建工路口輕軌鐵軌上。警方未接獲民眾報案，但男子站在行人穿越道，阻擋輕軌運行約1分半，未禮讓大眾捷運系統優先通行，已違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款，可處新台幣500元。

警方表示，男子是否蓄意阻擋輕軌運行，致生公共運輸往來危險，待查緝到案後將查明，並依刑法公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。警方呼籲，民眾行經輕軌運行路段，應遵守交通指揮及相關號誌指引。