嘉義市觀光新聞處處長張婉芬獲今年度模範公務員肯定。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠昨（4月30日）在市務會議上表揚模範公務人員及績優公務人員時，特別引用《Shopping Design》創刊顧問詹偉雄的話「設計師是帶著一雙未來的眼睛，望向遙遠的過去，做著當下的探索。從地面看，是解決問題的方法，從空中看，它是意義的發現。」這段話，期勉模範與績優公務人員成為市府同仁的表率。

今年受表揚模範公務員包括觀光新聞處處長張婉芬、工務處科長單建南、衛生局技士劉芮蓁，以及殯葬管理所組長李宗興，建設處科長黃淑雲、體育場場長林居璋則獲頒績優公務人員肯定。

嘉義市衛生局技士劉芮蓁獲模範公務人員。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市工務處科長單建南 （右三）獲模範公務人員。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠感謝市府所有同仁努力推動城市不斷前行，並讚許獲模範公務人員的張婉芬，以長遠的角度，有計畫的推動嘉義市的觀光發展，促進觀光產業表現長足躍升，也讓國際級飯店看見嘉義市的潛力與動能。

嘉義市殯葬管理所組長李宗興（左四）獲模範公務人員。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市建設處科長黃淑雲（右三）獲績優公務人員。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市體育場場長林居璋（右三）獲績優公務人員。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠也肯定工務處科長單建南以專業協助同仁辦理採購招標，讓市政各項工程得以順利發包。衛生局技士劉芮蓁於疫情期間創立「J夫人疫言堂」，指導民眾正確衛教知識，一同度過疫情考驗。殯葬管理所組長李宗興在殯葬管理所服務近27年，推動殯儀館遷建工程等優化治喪環境，讓往生者的最後一哩路莊嚴、圓滿。

至於從文化局一路在各局處歷練到現在擔任建設處工商科科長黃淑雲榮獲績優公務人員肯定，黃敏惠說，她於工商科任內推動嘉義市購物節、滿千送百等活動，促進嘉義市營利事業銷售額年年創新高，至於同樣獲績優公務員的體育場場長林居璋，運用工務長才，優化嘉義市各大運動場館設施並，並兼顧美學設計與品質，提供市民好的運動休閒環境。

嘉義市觀光新聞處處長張婉芬（右）獲今年度模範公務員肯定。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

張婉芬上任觀光新聞處至今，領導同仁推動市政宣導及城市行銷成果斐然，催生了嘉義市首座戶外滑草場、25公里環市自行車道、首座KANO遊客中心落成，並斬獲建築園冶獎及景觀大賞等獎項，為嘉義市文化新絲路旅遊軸帶，增添亮眼的新地標。

張婉芬所率團隊今年更創全台之先，建置水域型智慧人形辨識系統，獲內政部消防署肯定，另突破限制，畫設「具人文或歷史風貌之相關區域」，讓全區為都市計畫區的嘉義市多一條登記合法民宿的途徑，帶動青年洄流創業，提供旅客不同住宿型態的選擇，加上辦理「光織影舞」光影藝術展，打造城市IP；創建雲嘉嘉唯一全模式影視協拍服務，整合各項協拍計畫與資源，吸引國內外劇組來嘉拍片，讓小城市躍上大螢幕，吸引觀光客來嘉旅遊注入新動力，嘉義市旅宿業住宿人次年年創新高，績效卓著。

張婉芬感謝市長黃敏惠、副市長林瑞彥及祕書長陳永豐在其公務生涯一路的指導與鼓勵，願意給予機會成長，所有的榮耀都是同仁的努力及市府團隊共同合作，一起打拚出來的成績。擁有地政專長的張婉芬總是告訴自己要勇於嘗試與挑戰，從科員、科長、秘書、副處長到現在處長職位，都是在學習，從不認為自己只是公務人員，只能專注一個專業，認為很多業務只要願意去做，都可以開拓不同的視野。

張婉芬謙虛表示，每一位同仁都很優秀，也非常努力，都是模範公務人員，只是名額有限，她比大家多一點幸運，她以身為市府團隊一份子為榮，榮獲模範公務人員是榮譽，也是持續的考驗。