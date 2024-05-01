丟2袋垃圾進成功漁港，阿伯身影全都錄，釣客、網友全怒了。（民眾提供）

台東縣成功鎮新港漁港1名阿伯旁若無人往海裡扔擲2袋垃圾，隨即騎機車揚長而去，被釣客拍下影片「阿是沒垃圾車嗎，海裡突然蹦了一聲，還以為是又地震了」，貼文引發逾百位網友撻伐「沒公德心」、「檢舉他」。新港區漁會表示已蒐集事證，籲鎮民愛護環境。台東縣環保局表示將以影片追查事證，並依據廢棄物清理法開罰1200元到6000元罰鍰。

釣客在台東成功社團發文表示，「阿是沒垃圾車嗎，海裡突然蹦了一聲，還以為是又地震了，轉頭過去看他在看什麼，又走去摩托車那、又拿一包又丟海裡，在跟你錄影餒，你也看到我、你還是丟下海，臉皮真厚，應該是常來丟在台東成功漁港」

釣客受訪表示，事發在 4月30日中午12時30分，目測這位阿伯年齡約50至60歲，阿伯先是往海裡扔了1袋家庭垃圾，他趕緊拿起手機錄影，阿伯仍自顧自地走到機車上再往海中丟下另1袋垃圾，他說「這樣很不好，又不是說沒有垃圾車可以丟！」

新港區漁會表示，已經收集相關資料提供給相關單位處置，希望鎮民們能好好的愛護環境。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘表示，已接獲成功鎮公所清潔隊轉報，正在追查相關事證，事實明確將依違反廢棄物清理法，對行為人裁處1200元到6000元罰鍰。