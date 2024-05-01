貴婦奈奈（ 摘自調查局官網）

部落客「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健、公公台大醫院婦產科前名醫黃立雄3人，2018年捲款10億元逃亡加拿大遭通緝迄今，黃立雄夫妻在逃亡逾6年後，日前以他們遭黑幫赴加國討債為由，聯繫法務部調查局，表示願回台接受調查。目前調查局已由駐加國法務祕書與加國協調遣返事宜，調查局近日將派員帶黃立雄夫妻帶回國調查，其中黃立雄將解送台北地檢署歸案。

不過，「貴婦奈奈」和丈夫黃博健、小姑「杏立博全」醫美診所會計黃千芳3人亦遭台北地檢署通緝，3人目前未向調查局聯繫返國事宜。

貴婦奈奈與丈夫黃博健、公公黃立雄3人創立的「杏立博全」醫美診所，2018年11月驚傳惡性倒閉詐欺10億元潛逃，被害人雖對3人提告詐欺，但貴婦奈奈與丈夫黃博健早於2017年11月30日飛往美國舊金山。

公公黃立雄則於2017年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多，黃立雄當時兼任台大醫院雲林分院婦產部主治醫院，台大也因他失聯未到診，予以停職。北檢依詐欺等罪對貴婦奈奈、丈夫、公公、小姑4人發布通緝，並函請外交部領事事務局註銷其護照，通緝時效25年，至2043年止。目前全案有5名被告，包括貴婦奈奈、丈夫、公公、小姑、診所李姓男員工。

據了解，名醫黃立雄與妻子是於上月主動與調查局台北市調處外事站聯繫，表明願意回台說明遭黑道恐嚇及滯留加國未歸細節。

黃立雄若由調查局自加拿大帶回國調查後，將解送北檢歸案外，另法務部行政執行署士林分 署也將等黃立雄返國後，針對黃立雄欠稅7130萬多元，積極追稅。

行政執行署表示，黃立雄積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，甚至欠繳個人健保費、違反醫療法的罰鍰，總計欠款高達7130萬9322元，其中光是積欠107年度的綜合所得稅，即他逃亡加拿大前的欠稅，就高達3408萬元，另罰鍰3131萬元。

國稅局要向黃立雄追稅，打算對黃限制出境時，才發現黃立雄早在2017年11月就落跑出境，事後國稅局將黃立雄移請行政執行署士林分署追討，士林分署因黃立雄欠稅逾7000萬，將黃立雄列為「欠稅大戶」，已全面清查黃立雄名下財產，發現他在台資產所剩無幾。因此士林分署將等黃返國後，對他採取必要的追稅手段。