高雄市政府致力改善林園東西汕海堤，圖為第2期工程完工現況。（水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市副市長林欽榮1日率市府水利局團隊、林園區公所等至林園區視察東西汕海堤工程進度，林欽榮要求，景觀方面需採納當地民眾意見，提供更符合需求的公共建設。此第3期工程將延續第2期工程至爐濟殿公園，預計於2025年6月完工。

水利局表示，中芸漁港至爐濟殿公園約有1公里海堤，原況因養殖漁業為汲取海水，從海邊架設管線至魚塭使用，因缺乏管理及規畫，既有海堤上除抽水馬達，更佈滿管線，嚴重影響海岸景觀。

經濟部水利署與市府合作，投入總經費約2.4億元，計畫分3期改造，其中第一期於2023年3月完成220公尺海堤改建，第2期改建海堤長度約300公尺，並延續前期增加休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤等植栽，除強化堤身強度，增強禦潮防浪功能，亦優化休憩步道空間，目前已於今年4月完工。

至於第3期工程，將延續第2期工程至爐濟殿公園，總長512公尺，也在今年3月正式動工，預計於明年6月完工。此工程呼應里民實際需求，增加上下海堤階梯及涼亭、休憩座椅，並種植大葉欖仁、馬鞍藤與黃荊，整體工程完成後將提供全線優質休憩海岸廊道，串連中芸漁港與爐濟殿公園，為林園地區民眾提供良好優質的海岸休憩環境。