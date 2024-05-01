男駕駛未減速閃避，擦撞到狗狗後，不僅不認錯道歉，還飆罵髒話，更對張女比中指示威。（翻攝臉書社團《我是永和人》）

張姓女子4月30日晚間於永和民樂路巷內牽繩遛狗，1名男子駕駛休旅車從車庫駛出，行經張女身旁未減速，直接撞上張女飼養的狗。她氣得找對方理論，不料對方惱羞成怒，不僅口出穢言，還手比中指，讓張既生氣又難過，所幸狗狗並無受傷，張女向警方提出公然侮辱告訴，警方受理後移請新北地檢署偵辦。

張女在臉書社團《我是永和人》發文指出，「大家在民樂街102巷走巷子的時候要小心一台休旅車！」她牽著狗狗準備從巷子口走回家，遇到1台從車庫出來的車，「我們都退到紅線內要等他通過了，他卻沒有減速就直接往我們撞過來，我的狗狗當場被撞到，但他卻直接開走。」

張女趁對方停紅燈時拍車理論，他卻飆罵髒話，還嗆說「這不是馬路」更對張比出中指。張女說，「我真的很生氣又很難過，狗狗目測是沒有外傷，難道就放任這種危險駕駛嗎？如果今天是牽小狗或是小孩呢？我真的不敢想像後果。」

永和交通分隊受理案件，依規定拍照測繪，調閱監視器，以釐清詳細肇事原因。張女民欲對駕駛人提告公然侮辱罪嫌，待受理後移請新北地檢署偵辦。

許多網友見到貼文後炸鍋，紛紛留言力挺張女，「可悲！看這樣子就是只敢罵女生」、「那嘴臉，支持提告」、「太扯啦！這年頭瘋子一堆」、「沒看過撞到生命還這麼兇的人」、「正義會遲到但早晚會來」、「告就對了」。