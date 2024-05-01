中國大陸國台辦提到，希望台灣方面「充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求」，盡快恢復平潭到台北、台中等海上客運直航，並恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航，而今日立法院內政委員會臨時提案請交通部陸委會相關部會立即開放福建平潭往返的客運運輸。

國民黨立委鄭正鈐也詢問，平潭來台的海上客運何時可以開放？對此，移民署表示，仍在研議中，鄭正鈐指出，以前就有在走，是因為疫情才停下來改成貨運，客運要走有什麼困難？陸委會副主委李麗珍表示，主要是客源的部分。

鄭正鈐說，政策宣示是一件事情，客源是市場面臨的問題，政策都沒有宣布去考慮客源的問題，這不是畫蛇添足嗎？政策訂了市場怎麼走是業者面對的問題，這怎麼合理？平潭到台灣客運預計何時可以開？李麗珍指出，會盡快做宣示。

鄭正鈐表示，如果開了兩岸觀光旅遊就會逐步恢復正常，對於台灣觀光業者才是救命丹。