梵谷的《長草地與蝴蝶》吸引民眾駐足觀賞。（曹婷婷攝）

被譽為「台灣最高規格西洋畫展」，未演先轟動的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，5月2日起於奇美博物館展出52件大師國寶級真跡畫作，「夢幻組合」吸引國人目光，線上已售出逾18萬張票，館方也高規格以待，展覽經費與保險金額都創下奇美博物館開館以來史上最高。

拉斐爾的《聖母子與施洗者約翰》也是必看畫作。（曹婷婷攝）

為迎接開展重要時刻，英國國家藝廊館長加百列．芬納迪率一級主管來台力挺，1日與奇美博物館館長許家彰一同揭開展覽序幕。加百列．芬納迪說，台灣是亞洲巡迴展最後一站，作品緊接著將回到英國，他盛讚，奇美博物館名聲響亮，欣見英國國家藝廊最重要代表作集結於此展出，他也說，昨天才知奇美二字代表獨一無二「奇」特與「美」麗，希望這次藏品帶給大家獨一無二的美麗感受。

展場有警察不定時巡視。（曹婷婷攝）

許家彰說，很榮幸成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所，說明奇美博物館已成為台灣民眾認識世界文化歷史的重要平台。

奇美博物館表示，此次會同英國國家藝廊館員一同完成布展，展出包括文藝復興三傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」以及塞尚、莫內、雷諾瓦等總計52幅真跡原作，其中還有英國國家藝廊1824年創立首批買進38件畫作中的2件作品，分別為馬札的《被強擄的加尼米德》、克勞德《聖吳甦樂登船的海港》。

館方表示，此次展覽規畫4大單元呈現13世紀到20世紀西洋藝術重要時期，展覽票券現已售出逾18萬張，除了線上購買預約場次外，仍保留現場票券，且為維護觀展品質，同時段容流量限1000人。另也首度採取簡單安檢，禁止攜帶飲食、液體進入展場，超過A3大小的包包也不得攜帶入內，警方也會不定時巡視，確保展品安全。