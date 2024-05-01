台灣美食聞名國際，一名網友表示，前陣子有位菲律賓朋友來台灣玩，指定要吃平價小吃「飯糰」，讓他超驚訝，對方解釋以前在台灣吃過小籠包、牛肉麵等，一份都要破百元，飯糰一個只要30至50元，帶走吃也方便。話題引發討論，許多網友也說台式飯糰真的很好吃，料多、便宜，而且吃得飽，出國久了會懷念。

一名網友在批踢踢發文表示，有位菲律賓朋友來台灣玩，指定要吃紫米飯糰，原PO對此感到不解，對方解釋以前在台灣吃過小籠包、牛肉麵等著名美食，但吃下來都要2、300元，而且吃不飽，認為飯糰一個只要30至50元，帶走吃也很方便。

話題曝光引起熱烈討論，網友大多認為飯糰價格相對便宜，最低約35元，貴一點的也只要50、55元，而且配料豐富吃得飽，大家紛紛留言「台灣傳統飯糰很好吃，國外真的吃不到，出國久了會懷念」；還有定居國外的網友表示，每次回台灣都會買飯糰吃。

台式飯糰受到不少外國人喜愛，有網友表示，曾在日本雜誌看過介紹台灣飯糰的文章，也看過韓國人來台灣旅遊的影片有介紹飯糰；還有網友說，法國人吃了覺得很新奇，直呼「飯糰將會在全球暴紅」。