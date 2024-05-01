年輕人都講什麼流行語？藝人陶晶瑩日前在網路上好奇發問，「笑死」是年輕人的流行語嗎？引發網友討論，不少人指出「笑死」一詞已經過時，現在年輕人流行講「觸」跟「破防」，前者是「True」的諧音，表示很認同、有感，還有人說「觸爛」；後者是指「突破心中防線」，表示對心理造成巨大衝擊。

最近社群平台Threads興起，許多民眾、藝人在上面抒發日常瑣事，藝人陶晶瑩日前在Threads上PO文，「『笑死』是年輕人流行語嗎？」想知道現在常用的流行語是什麼？引起眾人討論，還釣出藝人婁峻碩、劉書宏來留言。

貼文PO出後，有些網友吐槽「笑死」已經過時，「現在是中年人流行語了」、「笑死根本都沒在笑啊」、「舊的了，最近進化成『笑爛』」、「笑死其實只是敷衍的回覆」，但也有人到現在還是很常說，「我每天必說10次，打字20次笑死。」

有網友分享現在年輕人最愛說的流行用語，是「觸」跟「破防」，「後來又出現了更難理解的詞，叫做『X，觸爛』，明明就有兩個負面字，但合在一起卻可能是褒義詞，意思是『哇，你講得好真實喔！』」、「還有，很躁」、「笑死有點過氣，現在都用貼圖敷衍」。

根據網友解釋，觸是英文的「true」，代表有同感；破防是遊戲中的「突破對方的防禦」，後來衍生為「突破心中防線」，指某訊息對心理造成巨大衝擊。