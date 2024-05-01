0403強震後花蓮觀光產業重創，遊客進不來、商品出不去窘況，花蓮縣政府觀光處為協助推銷花蓮特產，將在官網觀光資訊網架設專區，讓全國民眾可以搜尋到花蓮的特色商品，向店家訂購支持，即日廣邀各伴手禮業者申請加入，讓產品資訊刊登專業，讓更多人有機會看到、買到花蓮特產。

縣府觀光處長張志翔表示， 自地震發生後，花蓮因為交通受阻，觀光產業受到嚴重衝擊，不只財產上的受損，心情上更是大受打擊，遊客進不來、商品出不去，讓業者們很憂心，因此縣府持續協助業者，陸續推出振興方案。

他說，包含帶業者到台北展售，並與台積電福委會接洽成立特賣平台，也與科學園區公會設立花蓮特色伴手禮專區等等，希望最大力度協助觀光伴手禮及商圈產業復甦。

觀光處目前正彙整百大伴手禮業者產品、商圈業者，及各鄉鎮市公所提報特色伴手禮業者資訊，並在觀光資訊網專頁成立推廣平台；為避免遺漏優秀店家，即日起開始受理縣內各伴手禮業者申請，只要是合法設籍花蓮縣，可提供訂購宅配服務的伴手禮業者，都可以提送產品介紹資料申請刊登於觀光資訊網專頁，增加花蓮縣伴手禮產品露出宣傳，振興產業，店家業者可以到花蓮縣政府觀光處網站最新消息下載表單。

張志翔說，觀光處觀光資訊網架設專區，同步擴大花蓮伴手禮產品的曝光度，讓更多人有機會看到、買到花蓮特產。縣府也正在努力恢復正常運作，期待大家再度造訪美麗的花蓮！