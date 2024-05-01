國民黨立委徐巧芯近日遭受網路攻擊，該IP經查來自彰化縣社頭鄉立圖書館一樓公用電腦區。對此，徐巧芯今（1）日表示，昨剛整理好資料，會去提告找出該名人士。

被大姑夫婦詐騙洗錢案掃到的徐巧芯，今於廣播節目《嗆新聞》被主持人黃揚明詢問，「綠營支持者也好，或者網路上（的）朋友，都會說誰叫妳過去這樣修理別人，（所以）現在（也）被修理吧，心裡有無悔不當初？」

徐巧芯回應，「沒有，那是他們尊敬我的方式，我對待他們也是我尊敬他們的方式，所以以後還是會一如往常尊敬他們，人在江湖哪有不挨刀，進了廚房就不要怕熱。」

但徐巧芯也說，有人用公家電腦發表些有的沒的之言論、造謠其衣服價錢，這種她就不能接受。

「妳有去報警嗎？」對於黃揚明的問題，徐巧芯指出，「還沒，因為前幾天重感冒，我只要去提告，這個人就會出現，昨天剛整理好資料，那我會去提告。」她說明，該名人士若在家用自己的網路與手機絕對沒問題，但圖書館電腦是不能使用聊天功能的，因此對方違反圖書館使用標準，所以她會去提告把這個人找出來。

至於被指控衣服價格高達10萬元一事，徐巧芯苦笑回應，那件衣服是藝人于美人送的，該指控令她不能接受。