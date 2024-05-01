台南市長黃偉哲去年 (2023)前往日本東京食品展，與株式會社丸九簽署合作備忘錄，日前丸九舉辦70週年慶，台南鳳梨也正式上架丸九超市。台南市長黃偉哲受邀出席丸九週年紀念典禮，現場展售台南農漁會與在地業者的農產品。

台南鳳梨進軍日本超市 (圖片來源：台南農業局提供)

台南市長黃偉哲日前赴日出席「丸九70週年紀念典禮」，除了見證台南鳳梨進軍丸九超市外，他也領台南農業局到現場展售近40款台南農產。黃偉哲表示，期望藉此機會將臺南豐富多樣化的農漁特產品帶給現場日本商社採購品嚐，他相信株式會社丸久能順利邁向百年企業發展。

台南市長黃偉哲說明，此次來到山口縣不僅是祝賀丸久的70週年，更要感謝山口縣對0403東臺灣地震所付出的關懷，也加深山口跟臺南、日本跟臺灣的友誼。黃偉哲提到，丸久是高度重視社會責任的企業集團，祝福丸久能持續為山口、為日本社會貢獻。他期盼臺南跟丸久、山口縣的連結更加深厚。

株式會社丸九社長田中康男表示，感謝市長黃偉哲及臺南市政府農業局的參與，讓紀念典禮更加豐富，來賓們也品嚐到臺南多樣化的農漁特產品，很開心能有機會對臺南有更進一步的了解。田中康男強調，去(2023)年已與台南正式締結合作備忘錄，往後臺南產品於日本超市通路市場上能更加銷售暢旺。

台南市農業局表示，目前臺南鳳梨已上架至丸久超市，並且持續與臺南業者洽談芒果鮮果、文旦製品、水果冷凍加工品等出口事宜。市長黃偉哲本次率隊前往參加丸久70周年，農業局現場展示各農漁會和在地業者的精選產品有近40款，如玉井區農會的芒果乾、鹽水區農會的日曬意麵、南市區漁會的十三香鱻味餅、瓜瓜園地的黑糖地瓜酥、旭陽農場的鳳梨乾和芒果乾等，多樣農漁特產品展示臺南農漁業的多樣性。