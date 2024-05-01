台南市長黃偉哲（右一）1日到開元市場買菜，呼籲只要持二手購物袋拍照上傳，即可獲抽獎機會，賺取「加菜金」。（程炳璋攝）

台南市環保局響應減塑，在全市45處公有市場提供隨手取用二手購物袋，替代傳統塑膠袋，5月起只要揹著二手袋拍照上傳，即可抽千元超商購物卡活動，北區開元市場區加碼提供300個名額，另抽每人300元購物金，台南市長黃偉哲1日在開元市場強調重複使用購物袋的減塑觀念，呼籲市民響應活動可賺「加菜金」。

傳統菜市場容易大量消耗塑膠袋，台南市去年在虎尾寮市場推出自備環保袋集點換好禮，1年來減少約24萬塑膠袋使用，減量34％。

台南市環保局今年共在45處公有菜市場推動抽獎活動，5月至7月間掃描站點的QR-Code加入line好友，提供基本資料上傳取用二手購物袋的照片，即有抽獎資格，8月將抽出130名獲獎者，每人可得1000元超商購物卡。

黃偉哲1日持購物袋買菜，當場為開元市場加碼300份每人300元購物金的獎項，提供使用二手環保袋顧客抽獎。他表示，小動作可做大環保，每人都有能力減用塑膠袋，獎金可作為婆婆媽媽們小確幸的加菜金。

台南市環保局表示，全市包括量販店、超市等場所共有167處設置二手袋「取用與回捐」站點，因菜市場是大量塑膠袋使用區，舉辦抽獎活動，強化減塑觀念更有效率。