4月中日本栃木縣山區發現的2具十字交疊焦屍命案有重大進展，日本警方今（1）日再逮捕2名20歲男性嫌犯，其中一人為南韓人，另一人竟然是前演員若山耀人。若山耀人以童星出道，曾出演NHK大河劇「軍師官兵衛」、日劇「為了N」、電影「魔女宅急便」等，童星時期相當活躍，不過近年已淡出螢光幕。

日本警方1日宣布逮捕2名和十字焦屍命案相關的嫌犯，包括前童星若山耀人及南韓公民姜光紀。

綜合共同社、東京放送電視台（TBS）報導，日本警方今日宣布，再逮捕2名和十字焦屍命案相關的嫌疑人，分別為20歲的日本男性若山耀人，另一人為20歲的南韓公民姜光紀。

4月16日早晨，有日本民眾在栃木縣山區河邊發現2具呈現十字交疊的焦屍，遺體頭部被套上黃色塑膠袋，袋子外再用膠帶緊緊纏繞多圈，遺體樣態非常駭人。警方後續確認死者身分為常住東京的55歲男子寶島龍太郎，以及她的56歲妻子幸子，日媒《FLASH》週刊20日報導，死者寶島龍太郎為入籍日本的中國人。

日本警方懷疑，若山耀人及姜光紀涉嫌於4月15日晚間在東京一間空屋毆打寶島龍太郎夫婦，之後駕車將夫妻倆載至栃木縣山區棄屍，並於16日凌晨，與25歲男嫌平山綾拳、28歲佐佐木光共謀焚燒遺體。

警方並未說明若山耀人及姜光紀是否認罪，不過兩人表示不認識寶島龍太郎夫婦，也不熟悉栃木縣。

日本警方於4月21日最先逮捕平山綾拳，他稱是在2023年底或2024年初認識若山耀人及姜光紀，稱兩人「是在餐廳認識的喝酒朋友」，警方認定平山綾拳受佐佐木光指使，購買汽油及其他犯案物品，並且教唆若山耀人及姜光紀棄屍，平山綾拳也坦承他有向姜光紀支付費用，佐佐木光則稱他受到另一人指使。

日本警方4月29日逮捕28歲男嫌佐佐木光。

值得注意的是，若山耀人竟然還是前童星。若山耀人出生於2003年，2012年7月，9歲的他出演電視劇「假面騎士」出道，至2018年間陸續出演多部日劇及電影，包括在2014年NHK大河劇「軍師官兵衛」中，飾演岡田准一擔綱的主角黑田官兵衛的少年時期，他也曾出演「魔女宅急便」電影版。