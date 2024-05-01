還有1位cosplay的「假面騎士」，除了改裝頭燈及排氣管，外加cosplay扮相，騎乘於路上非常引人注目，不但分貝達「86」及排氣管都超標。（台中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警二分局執行「環、警、監聯合稽查」勤務，其中1部改裝排氣管及頭燈的「純愛戰士」，也因聲音過大，遭警攔查。（台中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警二分局上周五（4月26日）晚間針對校園周邊等青少年易聚集場所、噪音改裝車輛常出沒及易生危險駕車路段執行「環、警、監聯合稽查」，4小時內共攔檢40多輛汽機車，開罰噪音車6輛、排氣管不合格3輛、無照駕駛2件、違規改裝頭燈及變更燈色等違規9件，罰鍰超過7萬6千元。

台中市北區有3所大學與4所高中，並有知名的一中商圈，經常有青少年聚集及結伴出遊，警二分局也特別加強執法作為，勤務期間攔查多部車輛，其中1部改裝排氣管及頭燈的「純愛戰士」，也因聲音過大，遭警攔查，分貝高達「94.6」。

還有1位cosplay的「假面騎士」，除了改裝頭燈及排氣管，外加cosplay扮相，騎乘於路上非常引人注目，不但分貝達「86」及排氣管都超標，員警還另外舉發改裝排氣管及改裝頭燈違規，這些噪音超標車輛均現場立即開罰並限期改善後複驗。

中市警二分局今年度已通報噪音車2153件，將持續每月不定期聯合環保局及監理站跨單位稽查執法，利用勤務時段針對改裝噪音車輛常出沒重點路段加強盤查錄影蒐證，通報上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保局通知該車主將車輛移置監理站檢驗，若逾期不到檢或經檢測不合格，依法可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者將按次處罰。

中市警二分局分局長周俊銘呼籲用路人應保持同理心，改裝車輛行車噪音容易驚擾已入眠的民眾，不當操駕更易危害行車安全，若違規也將傷荷包，警方將與環保局和監理所藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，維護台中市環境安寧。