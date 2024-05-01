彰化縣政府核准的中友百貨彰化店案施工時間為2024年3月25日到2031年4月24日，承包商強調會趕在核准期限前提早完工。（孫英哲攝）

中友百貨彰化店開發案雖去年8月舉辦動土儀式，有望打破彰化縣沒半家百貨公司的窘境，但外界對開發案是否真能完成仍抱懷疑態度，近來更瘋傳該案恐將推遲至2031年才完工，對此承包該工程的營造廠今天表示，本案預估可在2028年農曆年前完工，若工程要做到2031年，肯定賠錢，「不可能讓這種事發生！」

中友百貨彰化店案備受彰化鄉親期待，去年8月14日隆重動土後，因工地一直到今年2月間仍悄然無動靜，因此引來外界諸多揣測。今年3月，承包商中屋營造工程雖在工地外圍掛起施工標示牌，然外界仍是傳聞不斷，並稱中友百貨彰化店案要完工還很久，也就是要到2031年才完工。

今天適逢五一勞動節，中友百貨彰化店工地內仍有許多工人，中屋營造工程的李姓工程師在現場監工，針對外界傳聞，他表示，彰化縣政府核准的施工時間為85個月，也是就2024年3月25日到2031年4月24日，這是法定給予廠商最後完工的期限，但通常不可能在核准的最後期限才完成。

他說，本案在施工前已經花費5000多萬元，加上額外進行8000萬元地質改善，前期作業已砸下約1.3億元，若工程做到2031年才完工，7年的營建成本勢必大增，鐵定會賠錢，營造廠不可能讓這種事情發生。目前預估本案工程可2028年農曆年前完工交給中友百貨，也就是約4年施工期。

他強調，當年台北101大樓興建案，台北市府核准200多個月施工期限，營造廠也是在不到期限內的一半就交付。今天營造廠派工到工地進行圍籬改善，後天將有重型機具進駐，下周開始進行地質改善，目的是為確保施工期間四周建物及居民的安全，改善地質完工後就會開始施作工程。