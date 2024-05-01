中共中央政治局4月30日召開會議，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議指出，經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。但同時必須看到經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟基本特徵趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

會議中也指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出，並靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力道，降低社會綜合融資成本。

東吳證券宏觀經濟團隊認為，本次會議中宏觀政策的內容偏多，有關宏觀政策的論述回到首位；其次，直面當前市場最關心的問題，會議給出明確的指示；第三，強調新質生產力發展不斷更新反覆運算，既要因地制宜、腳踏實地，同時也必須要正視和依靠資本市場的支持。

4月召開的中共中央政治局會議，作為年內「承上啟下」的會議，備受市場關注。，而稍晚的二十屆三中全會將涉及未來5年的經濟工作路線，同樣受到市場關注。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒指出，歷年的4月政治局會議非常重要，會議將根據開年以來的經濟表現，決定是延續還是調整之前的政策基調及具體舉措。

羅志恒觀察，今年4月政治局會議肯定開年以來的經濟表現，認為積極因素增多、實現良好開局，但仍然保持了積極的政策基調，並未因第1季經濟數據「開門紅」而出現政策轉向。