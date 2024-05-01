五一勞動節也是年度所得稅開徵的日子，今年報稅有三大不同，包括基本生活費提高至20.2萬元、年滿18歲成年可獨立報稅，以及新增CFC申報個人受控外國企業獲利所得要報稅；並增加了查調資料稅額估算表及附件上傳的兩項新措施。

財政部次長李慶華1日到台北國稅局中正分局視察今年度申報情形。她呼籲民眾多多利網路或手機申報，可以輕鬆的完成申報程序，不需要出門跑一趟國稅臨櫃申報。

線上申報從1日凌晨即上線，李慶華說，不到點9點30分完成申報者已經有11萬戶左右，同時，也有將近100萬戶已經完成所得資料的查調。

李慶華說明，今年報稅與過完有三大不同，第一是，基本生活費，從19.6萬調高為20.2萬，每個人可扣除的基本生活提高了6千元。

第二是，依照《民法》規定，成年年齡下修到18歲，所以年滿18歲，如果有薪資所得，原則上是可以獨立申報，但如果還在就學或被父母親扶養，無謀生能力，可以選舉與父母親合併申報，可採對自己最有利的方式。

第三是，今年開始有新增CFC受控外國企業獲利所得要申報，包括個人與營利事業，如果有投資國外企業獲利且有股利所得，符合一定條件，也要併入《所得基本條例》辦法申報。

同時，也有兩項新措施，李慶華說，一是，線上版與手機版的系統上增加了查調資料稅額估算表，可以計算出應納稅額是多少，且不管是標準或列舉申報，都可以計算。

二是，增加了附件上傳的措施，擴增了上傳的容量到15MB，上傳時間也與紙本遞送時間一樣，但仍有一些限制，例如手機上傳只能傳5～7張。