宜蘭籍輕艇競速國手賴冠傑日前在「2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽」中，榮獲輕艇競速項目男子C艇1000公尺銀牌，取得進軍巴黎奧運參賽門票，今天（1日）宜蘭縣長林姿妙接見賴冠傑，肯定賴的好表現，賴冠傑說，希望奧運可進入到前8強，能與地球上最厲害的7人比賽。

賴冠傑在宜蘭縣吳沙國中發跡，接受教練廖學甫等人的啟蒙指導，在國內外賽事中屢獲佳績，多次當選國家代表隊的選手；去年10月他在杭州亞運奪下金牌後，今年代表國家參加「2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽」。

宜蘭縣政府教育處表示，賴冠傑不僅奪得男子C艇1000公尺銀牌，還成為台灣輕艇史上進軍奧運競速比賽第1人，再次締造新的里程碑。

賴冠傑說，奧運資格賽是他今年的第1場比賽，表現是差強人意。他坦言，這場賽事攸關能否進軍奧運，真的很壓力很大，能參加奧運是所有運動員的夢想，所幸能解鎖進軍奧運的成就。

賴冠傑說，他還要調整狀態，希望在奧運賽事場上，能進入到8強決賽，與地球上最厲害的7人比賽。

林姿妙表示，賴冠傑能夠進軍巴黎奧運，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單！並期許賴冠傑今年夏天能再接再厲，持續在奧運殿堂上奪得佳績。