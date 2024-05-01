藝人王瞳、曾子益、蔡承翰、四方為了民視8點檔《愛的榮耀》挑戰演出祥獅獻瑞，要在劇中草露山養生村的動土典禮表演舞獅。王瞳表示，本來劇組有安排專業老師替身，沒想到因為最近媽祖遶境，找不到醒獅團來助陣，最後變成他們幾位特訓後親自上場；結果王瞳彩排時不慎撞斷老師的一小片門牙，蔡承翰也撞到「蛋蛋」，手肘還磨破皮見血。

曾子益表示說好險自己有練過啦啦隊，但真正投入其中才發現，「祥獅獻瑞」真的超級無敵累，因為這也是很專業的技能，沒想到他們4人都成功解鎖了，而且剛好在勞動節5月1日播出，格外有意義。

曾子益、王瞳、蔡承翰、四方上陣表演「祥獅獻瑞」。（民視提供）

4位演員分成兩組，王瞳跟曾子益同組，王瞳擔任獅頭，曾子益是站獅尾，曾子益說非常感謝老師不厭其煩地教學，很謝謝曾經學過啦啦隊，知道怎麼把人拋上去，但有了獅頭的重量，發現跟想像不一樣，感覺全身每一刻都很緊繃著，一場戲拍40多分鐘，每個人都氣喘吁吁；不過他很自豪「我有把女生保護好」，因為啦啦隊教練名言「如果沒有保護好女生，就會被打到出血」，雖然可能是玩笑話，但這句話也深深烙印在他的心裡。

曾子益、王瞳、蔡承翰、四方在老師的指導下上陣表演「祥獅獻瑞」。（民視提供）

王瞳表示，以往都在開鏡大典上看到「祥獅獻瑞」，沒想到真正參與才發現難度超高，尤其獅頭要操作很多機關，才可以讓表情活靈活現，簡直是行動工作室，但幸好有現場老師指導，且利用拍攝空檔召集大家團練，過程辛苦到彼此互相打氣；彩排還發生意外插曲，王瞳在老師一開始示範時，不小心把老師的門牙撞斷一小片，讓她超級懊惱自責，更有感祥獅獻瑞真的不是簡單的工作，非常謝謝老師們當天細心的教導。

蔡承翰、四方表演祥獅獻瑞。（民視提供）

蔡承翰這次跟四方一組，體重比較輕的他擔任獅頭位置，只是小試身手要跳到四方的身上，沒想到撞擊到他的重要部位，當下只好自嘲「蛋蛋的哀傷」；劇情設定要讓他從四方身上摔下來，劇組為了安全，還鋪設軟墊，只是沒想到摔下來的瞬間，手肘磨到軟墊就當場脫皮濺血，他說當下大家都湧上來關心他，劇組也馬上幫他包紮，但更讓他開心的事，就是拍攝清單多了一項職能。