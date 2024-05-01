中天綜合台《同學來了》明（2）日晚間9點播出「擲出九個聖筊也不能去，女生一個人去『這裡』危險到不行」主題。楊皓如曾到英國倫敦留學，去了才發現當地治安不太好：「天色一黑就變成犯罪城市，我等公車滑手機，就有人把手機搶走，稍微晚一點搭地鐵，一個男生就拿出小刀在你面前甩，或者走在街上，就會有人堵在你面前，叫你給他錢，所以我覺得如果是一群年輕人一起去玩可以，但如果是單獨的女生，或者攜家帶眷，就最好不要去。」

楊皓如曾目睹倫敦的社會黑暗角落。（中天提供）

來自烏克蘭的佳娜覺得，在台灣還是有令人感到不安的部分：「我覺得計程車有點可怕，因為我之前一個人回家，發現司機走的路線怪怪的，我問他要去哪，他說『我要帶妳回家』，我超傻眼，一點都不好笑。」甚至曾在酒吧喝酒時被下藥：「我跟一群朋友去酒吧，其實是可以喝很多的，但我喝了一口，眼睛突然變黑，腿也軟了，我很不舒服，趕快請朋友送我回家，但隔天起來，我完全不記得我怎麼回家的。」

此外，佳娜到泰國旅遊時，一度被誤以為是性工作者：「可能戰爭的關係，現在泰國有很多俄羅斯和烏克蘭的女生都搬去那邊，但語言不通，沒辦法找工作，就只能用這樣的工作，生活在那邊。」佳娜也提到很多人看她的眼神，讓她覺得不受尊重：「很多男生都以為祖雄是我的『客人』，所以他們一直看著我，還過來問我『多少錢，還要多久才能換下一個』？我超不舒服。」

這經歷讓徐凱希感同身受：「我之前去龍山寺看展覽，我經過公園時，突然發現後面跟了一個人，一直到我看完展覽他都還在，然後他對我說『小姐，妳5千ok嗎』？我嚇到跑去找人陪我。」

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