5月19日就職典禮彩排交通管制範圍圖。（總統府提供／游念育台北傳真）

中華民國第16任總統副總統就職籌備會今(1日)說明就職慶祝大會籌備工作相關規劃，就職慶祝大會以「共織台灣，民主前行」為題規畫多項展現台灣多元魅力的活動，而為使整體活動執行更臻完備，籌備會也規劃於大會前進行彩排。

經籌備會與國防部、教育部及交通部民航局等相關單位討論後，考量大會前正逢5月18日（六）、5月19日（日）為全國國中教育會考，以及空中操演涉及空域管制，需與民航業者協調班機起降時間並提前向旅客宣導事宜，大會活動彩排將分兩日進行，其中空中操演將避開學生考試時間，調整至會考結束後進行，以避免對考生、家長於會考期間造成影響，並採影響空域最少時程，降低飛航旅客困擾。

此外，為求空中操演順利進行，國防部將於5月13日（一）、5月15日（三）、5月17日（五）清晨進行組合訓練，機隊操演飛越上空時，發動機聲響較大，請民眾不用緊張。

而為展現我國軍守土衛國堅強實力，並向第16任總統、副總統致敬，國防部將進行空中操演任務，包括海航、陸航機隊吊掛巨幅中華民國國旗、由F-16、IDF、幻象2000、勇鷹高教機組成的快速梯隊實施空中分列式，與最終雷虎小組衝場。

就職慶祝大會活動彩排及管制時間說明，5月18日（六）辦理表演團體個別彩排：管制時間自中午12時至下午5時，管制路段為府前重慶南路（寶慶路／貴陽街段）、凱達格蘭大道（重慶南路／懷寧街段）。總統府周邊無國中教育會考考場，不會受到影響。

至於5月19日（日）辦理兩時段彩排，上午個別表演團體彩排、下午2時進行總彩排。配合彩排規劃，採二階段管制，第一階段管制時間為上午9時至下午1時，管制路段為府前重慶南路（寶慶路／貴陽街段）、凱達格蘭大道（重慶南路／懷寧街段）；第二階段自下午1時起擴大管制範圍至下午6時。（交通管制圖如附件）