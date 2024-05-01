台北車站同時有高鐵、台鐵、捷運，不少人會在裡面迷路，一名網友表示，高鐵月台上有個出口的看板，上面畫著4種不同的車子圖示，引起網友熱烈討論，一名日本人點頭直呼，真的看不懂；就連台灣人都沒把握全猜對。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享照片說，在台北高鐵站月台上看到一個看板，左側寫著大大的「出口EXIT」，右邊則畫了4種不同種類的車，讓他看了一頭霧水，還有一個往右邊走的箭頭。

原PO表示，後來他才明白看板上的車子圖案，代表的應該是台鐵、捷運、客運和計程車，讓他忍不住吐槽說「這個對外國人來說應該很困難！」

照片吸引3千多人朝聖，「只要搭車都往這走」、「 不要問！問就是通通給我往這裡走」、「簡單又粗暴，看不懂圖，但知道要搭車就照著箭頭走」、「對台灣人來說真的也很難」、「連台灣人都沒把握全對了」。一名來自日本的網友表示，真的看不懂這些圖的意思，只能看圖亂猜，有軌道的應該是火車或捷運，沒軌道的是公車或客運，最後一個很簡單，是計程車。

另有網友公布正解，看板上的圖示，從左邊到右邊依序為台鐵、客運、捷運以及計程車。也有網友認為圖示的下方可以加一下英文的縮寫，幫助外國人看懂。

台灣高鐵表示，詢告示牌是為方便旅客到站後快速掌握轉乘資訊，故以簡易圖示表達（左至右依序代表鐵路、客運、捷運、計程車四種接駁運具），類似做法常見於國內外公共場所或交通場域。

台灣高鐵指出，高鐵台北站自2018年安裝以來，迄今並未直接收到有旅客反應無法辨識轉乘圖示，未來仍會持續蒐集旅客意見，做為未來提升服務品質之參考。