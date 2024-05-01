民進黨不甩電價凍漲決議？ 傅崐萁出招喊：修電業法、凍結經濟部預算 @ChinaTimes

國民黨黨團總召傅崐萁今（1）日上午10時於黨團記者室召開「政府拒絕、凍漲電價、絕對傲慢!官逼民反!」記者會，傅崐萁強調，民進黨執意把民意當成耳邊風，國民黨團宣布將考慮對經濟部今年除了員工薪資及必要項目以外的預算審查全數凍結，並在本周五院會將「電業法49條」修正案逕付二讀，將權力收歸民意並交由立法院監督。

傅崐萁表示，國民黨團以非常沉重的心情向全國國人報告，民進黨把台灣當作他們的禁臠，將立法院玩弄於指掌之間，對於國會通過的決議無論是法律案或是院會決議，都當作馬耳東風。民進黨自恃能夠控制大法官及憲法法庭，而監察院已經成為民進黨的遮羞布，如今又試圖要閹割立法院。國民黨黨團絕對不同意鴨霸的民進黨肆意妄為，必讓全國國人的新民意能全力伸張。

傅崐萁指出，針對昨天立法院的院會，國民黨團及民眾黨團回應全國國人共同的期待，對於現在萬物皆漲，只有薪水不漲的時期，民進黨貪官污吏橫行、國家腐敗、民不聊生，高達90％的臺灣從業人口都面臨低薪，物價飛漲讓人民的生活難以為繼。在一個多月前國民黨團提出電價凍漲要求，民進黨卻用技術杯葛所以提案凍結一個月直到昨天期滿。立法院昨日經院會表決正式通過凍漲決議，但民進黨經濟部依然故我並立刻宣佈不配合，完全不理會立法院所通過的院會決議。憲法保障立法院有決議的權力，可以做宣戰、媾和以及提議案等國家相關重大事項的決議，而行政機關必須要遵行。

傅崐萁認為，民進黨已經霸道到踐踏臺灣的民主，因為民進黨的貪污腐化才讓綠電蟑螂橫行，臺南地檢署起訴臺南市政府的「綠電官商勾結案」圖利廠商近百億元，而如此貪贓枉法的政府更是賴清德的故鄉。發生這樣的醜聞民進黨依然敢在立法院公然地來否決院會的決議，因此國民黨團正式宣布，對經濟部今年預算審查的時候除了員工薪資及必要項目以外，其他預算考慮一概予以凍結。

傅崐萁再次強調，國民黨團會在本週五立刻抽出「電業法49條」予以修正並逕付二讀，由於民進黨依然會跟全民作對，而凍結國民黨團所提出的決議，所以要經過一個月的朝野協商，才能夠三讀通過。黨團會正式來修正《電業法》讓未來電價的漲跌都必須要經過立法院的同意，回歸全體的民意。國家水、電、油的漲跌都關係到民生整體的發展，既然絕對關係到民眾生活的決策，當然要回歸立法院來做出相關的決定。國民黨團強烈譴責民進黨政府用如此霸道的行為來踐踏全國的民意，立法院通過的決議民進黨竟然能夠不執行，因此本週五的院會國民黨團會立刻將《電業法》予以修正，把所有的權力收歸給全民並由立法院來監督。

針對昨日院會表決時民進黨吳秉叡委員不在場卻出現在表決螢幕上一事，傅崐萁回應，民進黨再一次暗渡陳倉，又有千手觀音再次代為執行投票權力。案發的時候那一位經常指責其他政黨代為按表決器的民進黨立委吳思瑤，又出現在那個犯案熱區，到底是誰做了這樣的一個事情，是誰隔空抓藥去按表決器？相信他自己要好好去面對全國國人跟媒體，也希望民進黨回頭是岸向全民自首，這才是一個執政黨該有的風範。