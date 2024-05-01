高雄楊姓女子在網路交友APP上結識一名自稱是某大醫院急診專科醫師的張姓單身男子，2人以「老公老婆」互稱，還到汽車旅館休息發生親密關係，沒想到張男「射後不理」鬧失蹤。楊女到大醫院求證才發現受騙，氣得對張男提告性侵並求償150萬元。一審判張男應賠償楊女10萬元，上訴至高雄高分院，法官認為2人曾拍下微笑裸上身合照，確實發生過關係，判張男須賠償10萬元定讞。

2023年2月某日晚間，楊女在交友軟體上與張男配對成功，張男自稱是高雄某大醫院急診專科醫師，具美國碩士學位，獨自1人在台工作，要找1個真正愛自己的人。為了取信楊女，張男還刻意把身分證配偶欄空白的照片傳給楊女，偽造自己單身。

某晚張男約楊女見面，2人相約在左營區某家超商碰面，楊女上車後，張男謊稱自己剛值完班好累，想找地方休息一下，不如去汽車旅館比較方便。楊女出於體貼便答應前往，2人待了1個多小時後「甜蜜」離開。

事後，楊女體貼的想問「老公」張男上班累不累，發現「老公」竟然一反常態、已讀不回，到大醫院急診室求證，才發現張醫師竟然和認識的張男根本是不同人，傷心崩潰，事後氣的報警提告妨害性自主，還求償150萬元。

張男出庭時，楊女才得知，原本以為的多金單身男醫師，竟然是一個早就結過婚、因為疫情失業的導遊。

張男強調，網路交友虛假難分，他只是崇尚醫師工作，才虛構從事急診醫師職業，並無假冒一事。當日他雖與楊女一同前往汽車旅館，但因為感覺怪怪的，沒待多久就即離開，並沒有和楊女發生關係。

張男還說，他查出楊女多次因感情糾紛興訟，告他後還繼續在交往軟體上徵友，懷疑楊女是刻意透過交往獲得賠償。

楊女痛批張男，刻意假冒高雄某大醫院急診專科醫師的身分，騙她是美國碩士，還刻意傳送配偶欄空白的身分證照片，讓她誤以為張男真的是單身，才會進一步交往。感情、身體遭騙後，她終日惶惶不安，身心靈傷害巨大。

刑事部分，因查無雙方發生性行為的事實，張男獲不起訴處分。但民事部分，一審法官認為，楊女拿出2人在汽車旅館內裸上身、露出笑容的合照，足以證明2人確實發生過性關係。判張男須賠償楊女10萬元。

張男不滿上訴，強調自己刑事部分已獲不起訴處分。法官認為，張男明明已婚失業，還故意冒充醫師身分，誘騙楊女上當，不但射後不理，事後還飾詞狡辯、態度惡劣，毫無悔意，簡直加深楊女的痛苦，最後判張男需賠償10萬元定讞。