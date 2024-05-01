美精準導引武器在烏克蘭不管用

1名五角大廈官員說，美國另一款精準導引武器顯然已被俄羅斯電子戰阻擾。而這種快速開發並運往烏克蘭彈藥，不過是在戰鬥中失靈的最新一款，凸顯了對抗俄羅斯廉價干擾戰術日益嚴峻的挑戰。

《商業內幕》（Business Insider）網4月30日報導，主管採購與後勤的美國國防次長拉普蘭特（William LaPlante）上周說，美國新型精確武器未能擊中俄羅斯目標，部分原因在於俄方打電子戰。他告訴美國外交政策智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家小組，這種地面發射武器是空對地系統的一種版本，經過相對有限的安全測試和極少作戰測試後，就迅速開發並部署到烏克蘭。

拉普蘭特直言，這款武器運抵烏克蘭後，「基於多種原因，並不管用」。他指出，其中包括電磁干擾，還有從地面發射武器的複雜與困難， 「就是不管用」。他並暗示，烏克蘭已經對這實驗版喪失興趣，「當你送些沒用的東西給那些正為生命而戰的人時，他們會試三次，接著就把它扔到一邊。」

儘管拉普蘭特並未證實，他所指的是哪款武器，但專家告訴《防務一號》（Defense One），他們認為，那應該是烏克蘭似乎在2月開始動用的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）。事實上，開發空對空小直徑炸彈陸射版的資金2023年2月獲得批准，據說它的射程可達90英里（近145公里），很適合瞄準前線附近的俄羅斯後勤中心，並靠全球定位系統（GPS）和內部系統來鎖定目標。不過，目前還不清楚是否真是這樣。

要是這款武器確實失靈，那它不會是遭俄羅斯電子戰阻擾的第一款美國精確導引武器。「導引多管火箭系統」（Guided Multiple Launch Rocket System）可從美國提供的高機動火箭砲系統（High Mobility Artillery Rocket Systems）發射，是烏克蘭的寶貴武器。但據報告，無論是它，或是「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM），都因為俄羅斯干擾而一再失敗。而美國國防部官員已經注意到這些問題，並說，美國和烏克蘭正在研究對策和反制措施。