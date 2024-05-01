國安局長蔡明彥今(1日)於立院答詢時透露，今年中共對台作為出現新樣態，包含聯合戰備警巡擴及夜間進行，登陸艦、掃雷艦也加入聯合戰備警巡，而國防部對此也透過既有相關機制應處。

立院外交及國防委員會今邀請蔡明彥報告並備詢，民進黨立委王定宇詢問，520前夕，各國情報單位都顯示，中國對台灣有相當多的不正當做法，會有滋擾、破壞、侮辱性等做法，國安局是否掌握？蔡指出，大選之後，看到中共主要對台政策樣態仍採取和、戰兩手，透過各種釋放利多訊息，以及灰色地帶脅迫，來凸顯在台海議題上的主動權。

王定宇進一步詢問，國安局目前掌握到的狀況，中共最嚴重作為為何？蔡明彥表示，我方要注意的是，對岸現在重點放在例行性聯合戰備警巡，規模是否會擴大、跟過去比較有沒有新的動作；而中共現在比較新的樣態是，聯合戰備警巡已經開始在夜間進行，這已發生3次。

蔡明彥指出，陸方在聯合戰備警巡時，也動用空中加油機，延長空中武力滯空時間；另外也動用其他機艦，包括登陸艦、掃雷艦加入聯合戰備警巡，這都是今年以來新的樣態。他強調，面對新的樣態，國防部有既有的相關應處機制，除了上述樣態，特別也要注意灰色地帶操作，包括在今年2月金門翻船事件後，對岸開始派出公務船在外離島水域進行活動，這也有特別注意。

王定宇隨後提及，美國國務卿布林肯先前訪中，氣氛很僵，也特別提到不要在520前在台海搞事，顯示美國情報單位有注意到這件事。蔡明彥回應，美國現在對中國政策，主要是管理雙方紛爭，也有在管理中國行為，端看美中互動過程，可以稱其為「紅線外交」。

蔡明彥強調，美方一直在畫紅線，告訴中國可能在哪個階段、哪些時間點，不能做哪些事，把紅線畫出來，讓中國不要誤判。藉此傳遞給北京戰略訊號，這對於穩定台海情勢，非常重要。