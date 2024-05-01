主持天后利菁日前透露遇到假「邱正宏詐騙案」，損失約9千元，所幸最後順利將錢拿回來。如今她也發文分享自己是如何把錢討回來的，更向大家呼籲「別認為小錢就算了」。

利菁今（1）日發文表示，最近「醫師邱正宏詐騙案」有許多人受騙，就連認識邱醫師本人的她也受害。她回憶，當初是在網路上看到邱正宏醫師的減肥瘦身影片，私訊購買產品，花了9千塊錢，但當下自己有察覺到異樣，明明邱醫師是西醫，卻用中醫療法。

於是她便撥電話給對方，發現聲音與他認識的邱醫師不同。「他問我憑什麼說他不是邱醫師？」她回應：「因為我們認識呀！」對方因此惱羞成怒，叫利菁退貨後就沒有後續。

利菁曝光與假醫師對話紀錄。（圖／翻攝自利菁臉書）

然而，她也公開「我如何把錢拿回來了」的2個步驟，首先打給宅急便告知對方自己遭詐騙，「給他編號，確定他們收了錢」，接著對方會給一支報關行電話，「根據消費法。報關行必須保護消費者，把這筆錢扣下寄還給消費者！」

最後，利菁慶幸自己有將錢拿回，但她也提醒大家「別認為小錢算了」，與此同時她也納悶，真正的邱醫師說去年4月就告訴臉書身分遭盜用的事，「為什麼禁不了？無法可管？」但無論如何還是要冷靜，才能像成功要回錢。