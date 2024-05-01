網傳桃園「大溪豆干節」停辦，親綠粉絲專業群起怪罪張市府，國民黨團1日嚴正駁斥，起底粉專「大溪豆干節」是由商騰和黃騰國際行銷連拿8年標案，總計在鄭市府時期標得7254萬元，且還曾爆出爭議改名另起爐灶繼續得標，如今「不給標案就抹黑」，強調預算早編足，接軌國際蔬食市場，雙品牌加碼行銷大溪豆干。

國民黨團副總召詹江村說，民進黨側翼粉專、被罷免的前民進黨議員王浩宇創立的粉絲專頁我是中壢人轉傳連發2篇文嘆「大溪豆干節沒了，豆干業者無奈求助鄭文燦」，詹直指該粉絲專頁曾發文已轉由新科民進黨議員經營，但早在去年審預算就提到大溪豆干節會增編預算擴大辦理，以國際蔬食節系列活動雙品牌方式行銷，斥綠營議員不做功課亂帶風向。

「網軍大可不必，要賺錢請憑實力！」詹江村說，側翼粉專跟特定媒體散布謠言抹黑張善政市府團隊，他發現訊息來自粉絲專頁「大溪豆干節」率先發文稱豆干節沒了，了解始末竟是過去8年的得標廠商創立的粉絲專頁，如今在張善政執政時，因招標方式沒辦法讓過去廠商得標而心存報復，在網路帶風向。

詹江村起底廠商發現，大溪豆干節過去8年都是同一間廠商得標，其中「商騰」曾因沒繳違約金被列為不良廠商，不能再標市府標案，竟改名另起爐灶繼續得標，加上角板山等經營權，總得標金額達7250萬，鄭文燦真的是照顧有佳，很多店家營業額9年也做不到那麼多，桃園市民沒有虧欠他，過去拿公家經費的粉專，改朝換代就變成抹黑市政的反向粉專，營造無奈求救鄭文燦的政治操作。

「鄭文燦不認識這個老闆嗎？」詹江村呼籲檢調介入調查，不解被列為拒絕往來戶的業者，竟能換名字成立新商號繼續得標，其中沒有貓逆或護航？想到都令人頭皮發毛，要求市府將側翼粉專送事實查核中心下架，以正視聽。

黨團執行長簡志偉說，大溪豆干相當知名，但行銷活動不能獨厚一家廠商，應該要兼顧其他產業，發揮綜效，張市府有新構想想要辦更好，值得探討，但帶風向造謠抹黑非黨團樂見，期待新政府新作為帶動大溪整體觀光休閒產業，呼籲在野黨正向討論。議員徐其萬也說，張市府拉長戰線改成一年四季都有活動，延長時間發展農業觀光才能真正照顧在地產業和農民，要求張市府面對不實指控要反駁，也呼籲在野黨不要用側翼攻擊張市府團隊。

「大溪豆干節沒有停辦，只有加碼擴大辦理！」黨團副執行長陳韋曄正色澄清，大溪豆干節年底會結合大龍門旅遊廊帶擴大辦理，面對特定團體不實謠言，也呼籲張市府採取法律途徑喝止歪風，捍衛市民參加權益。

黨團副總召楊朝偉說，曾任大溪民代20幾年，斥商騰和黃騰廠商長期壟斷大溪豆干節標案，得了便宜還賣乖謾罵市府，過去承攬大溪復興多起館舍委外經營案，卻總是生意不好就毀約，根本是吃人夠夠，也諷刺該粉絲頁過去按讚數屈指可數，反而這兩周拼命下廣告宣傳，只是為了商業目的，而非真正為了大溪好，他直指大溪仍有近40家廠商還沒拿到工廠登記證，需要豆干公會跟經發局協助輔導廠商，一起照顧大溪的豆皮豆干工廠，才能讓大溪豆干節源遠流長。