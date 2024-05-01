來自烏克蘭的佳娜日前在中天綜藝《同學來了》分享「女生不能單獨去的地方」，雖然台灣治安很好，但她覺得還是有令人感到不安的部分：「我覺得計程車有點可怕，因為我之前一個人回家，發現司機走的路線怪怪的，我問他要去哪，他說『我要帶妳回家』，我超傻眼，一點都不好笑。」甚至曾在酒吧喝酒時被下藥，隔天起來都不知道是怎麼回家的。

佳娜到泰國旅遊時，也一度被誤以為是性工作者：「可能戰爭的關係，現在泰國有很多俄羅斯和烏克蘭的女生都搬去那邊，但語言不通，沒辦法找工作，就只能用這樣的工作，生活在那邊。」很多人看她的眼神，讓她覺得不受尊重：「很多男生都以為祖雄是我的『客人』，所以他們一直看著我，還過來問我『多少錢，還要多久才能換下一個』？我超不舒服。」這經歷讓徐凱希感同身受：「我之前去龍山寺看展覽，我經過公園時，突然發現後面跟了一個人，一直到我看完展覽他都還在，然後他對我說『小姐，妳5千ok嗎』？我嚇到跑去找人陪我。」

徐凱希也曾被暴露狂騷擾，不舒服的經歷現在仍心有餘悸：「他每天都會在我家附近，但我那時候年紀很小，不知道那就是男生的『那個』，有天我就跟我姊說『這邊有個怪人，每天在這邊不知道在幹嘛』，她就說『不用理他，他沒對妳怎樣』。」但讓徐凱希沒想到的是，姊姊話才剛說完，對方就突然衝向兩人：「我聽到後面有跑步聲，一看發現他把『那個』放在我跟我姊中間，我當下嚇到腿軟，根本跑不動，但我姊就比較冷靜，一直瞪著他，他就嚇到往回走。」

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