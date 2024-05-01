以色列《耶路撒冷郵報》報導，針對「國際刑事法院可能會對以色列高官發出逮捕令」一事，以色列總理尼坦雅胡4月30日表示，給以色列領導人和士兵貼上「戰犯」標籤，無異於「給反猶太主義火上澆油」。

據報導，尼坦雅胡當天在一段英語影片聲明發表上述言論。他表示，像國際刑事法院這樣的國際機構是在猶太人遭大屠殺之後設立的，其目的是為了防止此類恐怖事件發生，是為防止將來發生種族滅絕。然而現在，國際刑事法院正試圖把以色列送上被告席。給以色列領導人和士兵貼上「戰犯」標籤，無異於「給反猶太主義火上澆油」。

《以色列時報》報導，尼坦雅胡還稱，國際刑事法院的任何行動都不會「動搖我們在與哈瑪斯戰爭中實現目標的決心」，包括讓以色列人質獲釋、在迦薩摧毀哈瑪斯的軍事能力，及確保迦薩再也不對以色列構成威脅。

美國Axios新聞網4月29日報導，兩名以色列官員透露，尼坦雅胡請求美國總統拜登，希望他幫助阻止國際刑事法院對以色列高官發出逮捕令。共和黨眾議員透露，美國國會議員正在起草法案警告國際刑事法院，如果對以色列高級官員發出逮捕令，美國將有所反應。