魚油是非常熱門的保健食品，但坊間流傳「睡前吃魚油能助眠」，到底是否為真？對此，食藥署表示，雖有研究指出Omega-3脂肪酸對於促進健康的睡眠模式可能有正面影響，但目前的科學證據不足以支持魚油具有明顯的助眠效果。另外，藥師強調，魚油不管早上或晚上吃都沒有差別，飯後食用才是關鍵，並且要每天按時補充。

食藥署指出，魚油含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，主要成分由DHA與EPA組成。而Omega-3脂肪酸對腦部健康有益，可能間接影響睡眠質量，但將其作為助眠補充劑的直接效果，仍需更多科學研究來證實。

藥師廖偉呈先前也於個人粉專撰文提到，魚油不管早上或晚上吃都沒有差別，由於Omega-3脂肪酸屬於脂溶性營養素，能透過食物中的脂肪提高吸收度，因此在飯後吃魚油較有效，並建議可挑選一天中吃得最豐盛的一餐後補充魚油。

除了食用時機外，廖偉呈強調，每天按時補充，持續保持體內Omega-3濃度，才是發揮魚油保健效益的最佳方法。

食藥署提醒，食用魚油補充品時，應遵守每日建議量，以避免可能的副作用，如腸胃不適或凝血時間延長。