薔薔認為，不是衣服挑人，而是人挑衣服。（TVBS提供）

《女人我最大》數位節目《玩美研究室》5月號數位策展封面人物是薔薔（林嘉凌），她將向觀眾完美地展示只屬於她的「薔式魅力」。「美」不僅限於薔薔的穿著，更深入在她生活中的每一個角落，本月的策展中，薔薔將分享更多對於精品穿搭以及面對感情的價值觀。

薔薔：「精品只是附加價值，真正的焦點還是你自己！」她鼓勵大家不必追求名牌，而是投資於提升自己的內在和外在。「想活出讓別人羨慕的模樣，最先要做的就是了解自己」，在此次的封面拍攝中，薔薔嘗試了多種不同風格，從休閒到性感霸氣，她都能完美駕馭，展示了只屬於薔薔的美。薔薔也表示自己的穿衣宗旨很簡單，就是「人穿衣服，不是衣服穿人」，把自身條件維持在最佳狀態，無論穿什麼、站哪裡，都自成光芒。

此外，薔薔也分享了她的獨家「馴男術」，就是讓男人感到被需要。薔薔表示，有能力的女人應該讓男人為她做事，這不僅能讓男人感到滿足，也能讓關係更和諧。她強調，這需要女性足夠的魅力和智慧去實現，「敢要求是件好事，能讓對方了解你的原則，不用覺得不好意思，敢要求就會有改變、有突破，才能有機會活出自己想要的狀態和人生」。