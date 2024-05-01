台馬海纜自2017年至今發生近30起中斷事故，民進黨立委洪申翰今質詢時指出，雖《電信管理法》在去年修法通過，毀損海纜線將加重刑責、罰款，數位發展部至今卻仍不願將台馬海纜納入關鍵基礎設施（CI），以致台馬海纜至今仍無定期演練及告警機制。對此，國安局局長蔡明彥表示，將在行政院政策會報提出意見。

洪申翰表示，相對於鋪設國際海纜的巴士海峽，水深一般在2千至5千公尺，台馬海纜的特殊性在於水深只在30至100公尺，且位於台灣中國灰色地帶衝突第一線，又有人為變因，屢遭中國船隻侵害。

洪申翰提到，在去年2月發生兩起中國船隻破壞台馬海纜事件後，去年3月10日總質詢行政院長陳建仁時，陳建仁便說，若符合定義就納入。去年6月更促成《電信管理法》72條修法通過，將國內外海纜登陸站及纜線納管，破壞者加重刑責、罰款。

洪申翰指出，數位部至今遲遲不願將台馬海纜納入關鍵基礎設施（CI），數位部一直抗拒這件事情，但他到現在都得不到一個明確合理的理由。

洪申翰批，台馬海纜距離今天最近一次的演習，竟是2021年的「桌上」演習，模擬漁船包圍馬祖，讓馬祖參演單位搭飛機來本島演練。但明明2022、2023年也有中國船隻破壞海纜。為此，他質問國土辦「請問今年我們會針對馬祖海纜來做演習嗎？」並強調，若台馬海纜列入關鍵基礎設施，應該要每年演習，並與地方政府合作進行防護演練，甚至行政院國土辦要事前納管、事後巡檢。

行政院國土辦主任林傑表示，今年國土辦巡檢標的有包含馬祖海纜相關機房，相關防護作為也有多做掌握。至於台馬海纜是否要納入關鍵基礎設施，會再評估、討論。

洪申翰補充，雖然NCC和中華電信有增強微波與衛星增援，將台馬間的微波頻寬擴到10.6Gigabits，但「微波的功能就是比不上海纜」，而衛星通訊應用以政府、國防與緊急災害先行，並非作為一般民生使用。

他擔憂，急難時期台灣最害怕的就是中共發動資訊戰，利用各種假訊息動搖我方民心。因此需要國土辦列管台馬海纜，而非讓數位部用自己的方式處理問題。對此，蔡明彥承諾，接下來的行政院政策會報，國安局會來提供意見，並轉達委員的關切。