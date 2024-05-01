58歲楊姓男子2016年至2023年擔任桃園市大園、觀音工業區服務中心主任，涉嫌與業者掛勾，在人行道修剪、鐵皮圍籬更新等4工程中獲利2萬1400元。桃園地檢署依涉犯貪汙治罪條例起訴，不過也求情，指若他願意支付120萬元公益金，建請法院給予緩刑。

桃園地檢署調查，楊男在2016至2021年擔任經濟部工業局大園工業區服務中心主任，2021年起擔任觀音工業區服務中心主任，負責2機關業務及政府採購。

楊男在2018年3月，辦理大園工業區自立公園人行道樹零星修剪工作的小額採購，要業者以自己及朋友公司名義填寫8萬9000元、9萬5000元報價單，楊男選擇8萬9000元較低價格報價施作，業者完工後，提供5700元現金及拆帳明細給楊男。

另2018年12月大園工業區服務中心民生路行道樹修剪，也是以同手法處理，由業者以自己名義、朋友公司名義提供8萬3200元、10萬8000元報價單，他選擇較低報價的8萬3200元，並在2018年12月25日驗收完畢後，交付4400元現金及拆帳明細給楊男。

2021年4月，因大園工業區服務中心代管勞工活動中心的鐵皮圍籬鏽蝕損害太嚴重，業者將每米圍籬單價921元拉抬到1550元，並由業者製作不實報價單，事後楊男收取現金9600元。

2022年2月，因議員反映觀音工業區成功路2段及工業八路路口紅綠燈號誌被路樹遮蔽，他又以同樣手法，事後收取1700元現金。

楊男在廉政署偵辦時坦承犯罪事實，桃園地檢署認為，楊男涉犯貪汙治罪條例公務員對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，4次犯行犯意各別，行為互殊，請分論併罰，主動繳回犯罪所得2萬1400元。檢察官也提到，若楊男審理時也坦承犯行，若願意支付公益金120萬元，建請宣告緩刑，以勵自新。