台南市正副議長賄選案10名被告，一審全被判無罪引發外界譁然。資深媒體人尚毅夫直言，這個案子判無罪，「我相信民進黨一定倒楣」，因討厭民進黨者，一定會把台南出身的準總統賴清德跟案件做連結；尚並指出，法官針對該案的判決，以及「若無心生畏懼就不構成恐嚇」的說法，都令人匪夷所思。

台南議長賄選案10名被告，一審全被判無罪，台南地院刑一庭長莊政達29日列舉4大理由，強調檢察官並未提出具體、特定內容，足以證明邱莉莉等人有賄選、恐嚇情事；此外，邱莉莉經民進黨提名參選議長後，與被告等人聯繫掌握選舉情資的舉動也屬正常且無不法，難以作為對邱莉莉等人不利的認定。

對於台南市議員方一峰在議長選舉前被人「請上車」、要求不能投給郭信良，檢方認定是暴力、脅迫的賄選手段，但法官認為方沒有心生恐懼，資深媒體人尚毅夫昨（4月30日）在政論節目《新聞面對面》表示，方一峰當時有去警察局報案，說要在議會住到正副議長選完，現在法官說沒有心生畏懼，所以沒有構成恐嚇，法官都不用想一想為甚麼要報案嗎？

尚毅夫也當場拿同台來賓舉例，「鍾小平你小心一點，我要殺了你」，鍾小平沒有心生畏懼，這樣就不構成恐嚇？尚也坦言，這個案子真的很令人訝異，監聽到的東西被認定是閒聊、被叫上車之後去報案的人，因為沒有心生畏懼所以不構成恐嚇、政治換票，「法官的判決真的有點匪夷所思，加上出來解釋的理由，更讓人匪夷所思」。

尚毅夫也直言，「這個案子判無罪，我相信民進黨一定倒楣」，回過頭去搜尋當時台南市正副議長賄選案相關的報導，若全部看完之後還判無罪，「民進黨一定倒楣」。

而同台的民進黨立委李坤城強調，不可能把手伸進司法，尚毅夫也說，人民的認知上，不會管民進黨手有沒有伸進去，舉例來說：「賴清德當上總統了，而賴清德是台南出身，台南市正副議長賄選案的判決就是沒事」，這當然不一定有連結，但討厭民進黨的人一定會這樣想。