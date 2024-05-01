全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）前執行長趙長鵬，因違反美國反洗錢法，於當地時間4月30日被判處四個月監禁。

路透報導，美國西雅圖地區法院法官瓊斯（Richard Jones）對趙長鵬判處的刑期，明顯短於檢察官所要求的3年徒刑，也低於聯邦指導方針建議的最長1年至1年6個月刑期。法官在宣布量刑時說，他希望趙長鵬明白，儘管他擁有財富、權力和地位，但沒有人可以免被起訴或凌駕於美國的法律之上。

去年6月，美國證券交易委員會針對幣安、趙長鵬及幣安美國交易所提出13項指控，包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客戶資金、未能限制美國客戶使用其平臺，並在其市場監督控制方面誤導投資者。

美國政府指幣安違反反洗錢和制裁法，沒有向有關當局通報10萬多筆可疑交易。這些交易都與美國視為恐怖分子的組織有關，包括巴勒斯坦激進組織哈瑪斯、極端組織「伊斯蘭國」等。幣安也從未通報有關販賣兒童性虐待內容網站的交易，它還是勒索軟體非法收益的最大接收平台之一。

去年11月，作為與美國政府達成認罪協議的一部分，趙長鵬已支付5000萬美元罰款，並辭去幣安首席執行官的職務，並任命一獨立監察員來監督公司的合規情況。

趙長鵬4月30日被判處的刑罰，比加密貨幣交易平臺FTX聯合創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）輕許多。班克曼-佛里特因竊取客戶80億美元等七項罪名成立，今年3月被美國法官判處監禁25年。