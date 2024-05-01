2023年嘉義市新生兒人數1211位，比2022年多9位，是5年來首度正成長，市議員郭定緯1日針對公托數量不足，在市議會定期會上質詢社會處，指全市目前只有4間公托、招收128人，換算僅1成新生兒能夠被收托，難怪有家長反映排到公托是祖上積德、比中樂透還開心，要求市府持續盤點公共空間，加速公托布建，另市議員戴寧則建議市府想辦法突破法規限制，評估在現有附設幼兒園的學校建公托。

郭定緯表示，雖然新生兒增加，但不少市民抱怨嘉義市的托嬰中心真的不足，綜觀公私立托嬰中心，幾乎都額滿了，尤其是公托，根本排不進去！指很多家長將孩子送托嬰中心，除了自身考量，也考慮到有比較多的同儕可模仿，對寶寶發展比較有利，加上托嬰中心又有監視設備、可以保障孩子，如今公托不足，增加新手爸媽不少育兒負擔。

郭定緯透露，有家長跟他反映，說排到公托比中樂透更高興，指非常多沒有後援的雙薪家庭需要仰賴公共托育，且不是每個雙薪家庭都可以負擔私立托嬰中心或是保母的費用。

郭定緯說，目前嘉義市有4間公托、4間準公托和2間私立公托，招生人數總共463人，以去年度新生兒1211人換算，只有將近4成孩子能進到托嬰中心，尤其公托招收128人，等於只有1成孩子能就讀，確實不足。

針對增設公托，郭定緯除要求市府持續盤點公共空間，解決公托設施場地問題、加快布建，提高容納人數外，強調也要有足夠的托育人力，重視托育員的身心健康，提高福利制度，才能提高收托量能。

嘉義市議員郭定緯1日針對公托數量不足，在市議會定期會上質詢社會處，指全市目前只有4間公托、招收128人，確實不足。（郭定緯團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

市府社會處長李思賢表示，目前嘉義市公托排隊人數約200人，扣除重複報名，大概150人、160人左右，量能確實不足，市府目前採取多元托育方式， 如托育家園、保姆等減輕排隊情況，至於公私立托嬰中心10家，托育人員核定120名，但目前只有88名，確實有不足，市府正想辦法解決，包括開辦課程培訓托育人員、也持續與嘉義地區大專院校相關科系合作徵才。

針對李思賢提到，社會處已陸續規畫在5個地方設公托，依時程換算，嘉義市長黃敏惠任期屆滿前，可以完成3至4間，戴寧認為，就算2年半內完成3間，仍有空窗期，是否可以研議在有附設幼兒園的學校內增設公托？強調既然國家政策是鼓勵生育，就有要對應措施解決民眾需求，認為就算有法源不同的限制，仍應想辦法解套。