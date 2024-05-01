很多人上班坐辦公桌，回家窩沙發，衛福部國健署表示，久坐會增加罹患癌症、認知功能不良、第2型糖尿病等多種疾病風險，研究證據指出，若能確實做到每日久坐不逾9小時，以及盡可能中斷久坐2件事，可有效降低久坐所造成的健康危害。

國健署在臉書粉專PO文指出，長時間久坐會增加各種身心健康的危害，包括 認知功能不良、憂鬱、身體功能下降、失能、活動量不足及較差的生理健康，還會增加罹患心臟病、癌症和第2型糖尿病的風險。

國健署指出，根據國立彰化師範大學、英國倫敦大學學院、國立臺灣體育運動大學以及國立臺灣師範大學等學校學者，跨國研究團隊花費近一年時間，彙整超過125萬人的長期追蹤研究資料，發現每日久坐超過9小時的人，相比於久坐不到7小時者，死亡風險會增加22%。

國健署指出，根據研究證據指出，降低久坐危害的有效策略，有下列2項。

■控制總量：注意自己的每日久坐時間不超過9小時，上班的時間已經長時間久坐了，下班就建議選擇較為動態的休閒活動。

■中斷久坐: 盡可能的在日常生活中，增加中斷久坐的次數，例如在辦公室起身裝水、電視廣告期間起身動一動等，同樣可以減少長時間久坐對於健康的危害。就從今天開始一起改變，落實「能站、能動就不坐」的目標。