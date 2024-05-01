現代人工作壓力大，經常導致身心疲憊或肌肉痠痛，五一勞動節，高市府青年局特別推薦一間北漂學子返鄉創業的紓壓青創店家「康弗特博-體態美學訓練中心」，提供勞工朋友一處療癒身心的好去處。該店在google map的五星好評讓許多人一試成主顧，更是熱愛健身者的口袋名單。歡迎勞工朋友趁店家推出「失眠救星」優惠方案享200元折扣，趕緊手刀預約起來，體驗深層肌筋膜調理，讓身體好好放鬆一下。

負責人趙又蓁(圖左)本身為護理師背景，其與合夥人皆具有「傳統整復推拿技術士」的證照。 (圖片來源：高雄市青年局提供)

位在苓雅區林森二路巷子內的「康弗特博」採全預約制，品牌顧名思義就是英文舒服（comfortable）的意思，主要營業項目為痠痛調理、運動疲勞恢復。負責人趙又蓁是護理師出身，骨骼肌肉的解剖學在讀書時就是必修課程，加上自己過去受過很多次傷，那時也一直奔波、尋找能夠改善痼疾的方法，因此對於一般人的痠痛症狀都能感同身受；後來在一名肌筋膜老師的調理下，惱人的舊傷獲大幅緩解，決定北上拜師學藝，將這項助人利己的技術帶回高雄，考取「國家傳統整復推拿技術士」證照，造福更多人。

趙又蓁雖自嘲自己是久病成良醫，但她在紮實的學理和實務訓練下，認為對付痠痛，並非是頭痛按頭、腳痛按腳，痛點只是一個線索，必須從人體筋膜線著手，針對肌肉、骨骼做調理，深層挖掘疼痛根源，才能真正舒緩。也是這樣跳脫傳統整復、按摩的思維，讓許多顧客對康弗特博兩名教練的手技讚不絕口，認為不僅不痛，還「點點到位、不慍不火」，身體真正獲得保養、放鬆、復位的效果。

「康弗特博」的課程非計時制，因為趙又蓁認為讓個案獲得舒緩才是最重要的，所以針對不同案例所需花費的調理時間都不同，調理隔日更有專人問候關心，有任何問題還可免費回店諮詢，她希望真正站在客戶的角度著想，希望大家都能早日脫離痠痛疲勞。

「康弗特博」不只在店內幫助各行各業排解身體的疑難雜症，更走出店外為各種痠痛族群義整，過去曾在高中職街舞大賽、高雄鳳甲國中女籃隊為運動員提供肌筋膜放鬆、肌內效貼紮等服務；也透過講座教育正確保養觀念以預防運動傷害，還開辦「運動按摩教練創業班」輔導後進通過國家技術士，運用專業回饋社會大眾。趙又蓁很感謝青年局的青創補助挹注生財用具及租金補貼，讓她這個北漂學子可以將習得技術帶回家鄉，更跳脫傳統思維，發展出不同以往的經營模式。

青年局局長張以理表示，對於整復推拿業者而言，舒適的空間是開立事業的基礎，因為好的環境能有效使勞工客群放鬆身心，青年局將持續支持在地新生代事業，使年輕人更有餘裕多方嘗試。還有更多好吃、好玩又有趣的青創店家和伴手禮詳見青年局官網首頁，點選主題專區，進入「青創店家專區」（https://youth.kcg.gov.tw/cl.aspx?n=344），也歡迎加入官方FB、IG與Line@ (@youth.kcg)，掌握第一手消息。